Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

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Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

21.06.2024 19:10
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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen ve toplam 23 yolcunun bulunduğu belirtilen 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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