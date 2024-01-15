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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Dümrek Ulu köyünde çıkan yangında Ramazan Başıkara'ya ait ev kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve can kaybı yaşanmadı. Soruşturma devam ediyor.

Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesindeki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
15.01.2024 - 14:30,  Güncelleme: 14:33
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Dümrek Ulu köyündeki yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Başıkara'ya ait evde yangına, Tavşanlı, Harmancık, Balıköy Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma olmazken altı dam olan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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