Kütahya Simav'da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın 58 kişiyle sağ bulundu - Son Dakika
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Kütahya Simav'da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın 58 kişiyle sağ bulundu

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Kütahya Simav\'da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın 58 kişiyle sağ bulundu
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Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Akpınar köyünde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, AFAD koordinesinde 58 personelin katıldığı arama çalışmalarıyla sağ bulundu. Kadın olay yerindeki sağlık ekibine teslim edilirken AFAD, çalışmalara katılan personel ve gönüllülere teşekkür etti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, 58 personelin katıldığı arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Akpınar köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Alzheimer hastası Raz Yorulmaz'dan 9 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Kütahya İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüğüne yapılan ihbarın ardından, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde geniş çaplı arama çalışması yürütüldü.

Çalışmalara Simav İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komando Bölüğü, JASAT, Simav Arama Kurtarma, Simav Destek AFAD Gönüllü Ekibi ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

Toplam 9 araç, 2 dron, 1 iz takip köpeği ve 58 personelin görev aldığı arama çalışmaları sonucunda kayıp Raz Yorulmaz sağ olarak bulundu. Yorulmaz, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekibine teslim edildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağ olarak bulunan vatandaşa geçmiş olsun dilekleri iletilerek arama çalışmalarına katılan personel, gönüllü ve tüm ekiplere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya Simav'da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın 58 kişiyle sağ bulundu - Son Dakika
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