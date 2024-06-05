Kütahya Simav'da Kaza: 6 Kişi Yaralandı

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Kütahya'nın Simav ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Simav çevre yolunda seyreden K.S. yönetimindeki hafif ticari araç, H.S. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç refüje çarparak takla attı.

Kazada her iki araç sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA