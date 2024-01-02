Kütahya Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Subaşı Mahallesi Ekrem Ödemiş Bulvarında M. A. idaresindeki 43 AN 590 plakalı otomobil, Motif Sokak Kavşağına geldiği sırada karşıya geçmek isteyen yaya H.Y.'ye çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan H.Y., çevreden ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili polis soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA
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