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Kuvvetli sağanak yağış ve dolu dolu etkili oldu: Yollar dereye döndü

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı sonrası sel meydana geldi, İlçe merkezi ve yollar dereye döndü.

Başkale'de etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ögle saatlerinde Başkale ilçe merkezinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı sele neden oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

İhbar üzerine bölgelere Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ve Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler su tahliye çalışması yaptı.

Başkale Belediye Başkanı Şengül Polat ise yaşanan afet sonrası bölgelerde incelemelerde bulundu.