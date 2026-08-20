Kuytulcular\'a Operasyon: 32 Gözaltı

Adana'da 'Kuytulcular' olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı vakıf, geçmiş yıllarda 41 ton kaçak eti fakirlere dağıtmak için toplamış, ancak ihtiyaç sahiplerine dağıtmak yerine sucuk yapılarak ticari amaçlı kullanılmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmaya istinaden Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya dün sabah 6 ilde toplam 49 adreste eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kuytul çifti de gözaltına alındı.

Etleri sucuk yapıp dağıtmışlardı

Öte yandan Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı vakfın, 2018 ve 2020 yılındaki skandalları da yeniden gündem oldu. O dönem, 112 Acil Çağrı Hattına gelen ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenlemiş ve piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olamayan et ele geçirmişti. İddiaya göre, soğuk hava deposunu, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı lideri Alparslan Kuytul'a destek için izinsiz gösterilere katılan ve hakkında bu nedenle iki kez işlem uygulanan Selahattin G.'nin (31) kiraladığı öğrenilmişti.

Ayrıca ele geçirilen etlerin, vatandaşların dini değerlerini sömürerek toplandığı, Kurban Bayramı'nın üzerinden günler geçmesine rağmen toplanan etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığı tespit edilmişti. Piyasa değeri o dönem yaklaşık 5 milyon lira olan etin, sucuk yapılması için Kayseri'deki bir et işleme tesisine gönderileceği de iddia edilmişti.

Ayrıca 42 bin adet küçükbaş hayvan derisi topladığı tespit edilen örgütün 4,5 ton sığır eti ve 3 ton bağırsak topladığı, 48 bin adet sucuk ürettiği ortaya çıkmıştı.

Dün gözaltına alınan Kuytul çifti ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.