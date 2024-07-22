Kuyu-10 Operasyonlarında 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Kuyu-10 Operasyonlarında 6 Kişi Tutuklandı

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Karabük merkezli düzenlenen 'Kuyu-10' operasyonları kapsamında yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlar sonucunda Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in liderlik ettiği suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, senetler, pos cihazları ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık, yaralama, tehdit ve uyuşturucu ticareti gibi suçları işledikleri belirlendi. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

22.07.2024 18:41
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"Kuyu-10" operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

-Suç örgütüne darbe, Elebaşıları dahil 6 tutuklama

KARABÜK - Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonları çerçevesinde yakalanan 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Karabük merkezli İstanbul ve Ankara'da "Kuyu-10" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu ile elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 210 senet, 4 adet pos cihazı ve doküman ele geçirildiği operasyonlarda aralarında elebaşlarının da bulunduğu 1'i tutuklu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 12 araç, şahıs ve şirket hesaplarına da el konuldu. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y., İ.Y., V. Y., Y. G., E. M., D. T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuyu-10 Operasyonlarında 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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