Hatay'da kuyuya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antakya İlçesi Akasya Mahallesi'nde kuyuya düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antakya itfaiye istasyonu ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmasıyla kedi, sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuyudan Kurtarılan Kedi - Son Dakika
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