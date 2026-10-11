Kuyumcu Zahir Cız'ın öldürülmesinin şüphelisi Aydın Kuşadası'nda yakalandı - Son Dakika
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Kuyumcu Zahir Cız'ın öldürülmesinin şüphelisi Aydın Kuşadası'nda yakalandı

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Kuyumcu Zahir Cız\'ın öldürülmesinin şüphelisi Aydın Kuşadası\'nda yakalandı
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Adana'da 4 Ekim'de kuyumcu Zahir Cız'ın öldürülmesiyle ilgili şüpheli, Aydın Kuşadası'nda yurt dışına tekneyle kaçmaya hazırlanırken yakalandı. Şüphelinin 13 suç kaydı olduğu, Adana'ya getirildiği ve kaçmasına yardım eden çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana'da kuyumcu Zahir Cız'ı öldüren şüpheli, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tekneyle yurt dışına kaçmaya hazırlandığı sırada yakalandı. Şüphelinin sorgulanmak üzere Adana'ya getirildiği öğrenildi.

Olay, 4 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu Zahir Cız (66), evinin aşağısında bulunan işyerinde H.A. (29) ile birlikte oturuyordu. Bu sırada kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli gelerek tabanca ile yaklaşık 8 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda H.A. karın bölgesinden Zahir Cız ise başından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Zahir Cız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zahir Cız Buruk Mezarlığına defnedildi. H.A. ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Osman A. olduğu tespit edildi. Osman A.'ın 'Hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan ise 13 kaydı olduğu bildirildi.

Çalışmasını genişleten cinayet dedektifleri Osman A.'ın yurt dışına kaçmak için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde olduğunu tespit etti. Tespitler doğrultusunda şafak vakti gerçekleştiren operasyona ile Osman A. ve kaçmasına yardım ettiği belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Osman A.'ın ise yurtdışına tekne ile geçeceği öğrenildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana'ya getiriliyor.

Kaynak: İHA
KuşadasıGüvenlik3. SayfaGüncelAydınAdanaSuçSon Dakika

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