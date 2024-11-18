Kuyumcudan 10 Kilogram Altın Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Kuyumcudan 10 Kilogram Altın Çalan Hırsız Yakalandı

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İstanbul'da kuyumcudan 10 kg altın çalan şahıs Kocaeli'nde yakalandı, 20.500 dolar ele geçirildi.

18.11.2024 15:12
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Bodrum katından duvar delerek girdiği kuyumcudan 10 kilogram altın çaldı

İstanbul'da bir kuyumcudan 10 kilogram altın çalan şahıs Kocaeli'nde yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Güngören'de apartmanın bodrum katından duvar delerek girdiği kuyumcudan 10 kilogram altın çalan şahıs Kocaeli'de yakalandı. Üst ve evlerinde yapılan aramalarda, 20 bin 500 dolar, ele geçirildi.

Olay, 28.10.2024 günü İstanbul'un Güngören ilçesi Güven Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına giren şahıslar 10 kilogram altın çaldı. Sabah kuyumcu dükkanına gelen iş yeri sahibi altınların olmadığını anlayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı görevliler olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda, Camii Sokak bulunan apartmanın bodrum katında alttan duvar delinerek kuyumcunun kasasına ulaşıldığı, alt taraftan altınların alınarak hırsızlığın gerçekleştirildiği anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda şüpheliler Mevlüt A, A. A., M. A 11.10.2024 günü yapılan müşterek çalışma sonucu Kocaeli ili Kartepe ilçesinde yakalandı. Şahısların yapılan üst ve ikamet aramalarında 20 bin 500 Dolar,1 adet müştekiye ait su yolu bileklik, 3 bin 500 TL para ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştiren Mevlüt A. isimli şüpheli tutuklandı. Mevlüt A'ya olay sonrası yardım eden A. A., M. A., isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuyumcudan 10 Kilogram Altın Çalan Hırsız Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuyumcudan 10 Kilogram Altın Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika

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