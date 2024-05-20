Kuyumcuyu soyan şüpheliler 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldı
İSTANBUL - Başakşehir'in Kayabaşı Mahallesi'nde 2021 yılında kadın işletmecinin bulunduğu kuyumcuya girerek gündüz vakti 7 kilogram altın çalan hırsızlar olaydan 3 yıl sonra yakalanarak 21'er yıl hapis cezası aldı.
Başakşehir'in Kayabaşı Mahallesi'nde 23 Kasım 2021 tarihinde bir kuyumcuya giren 3 kişi içerideki kadın işletmeciyi etkisiz hale getirdikten sonra 7 kilogram altın çalarak kayıplara karışmıştı. Soyguncular ile kuyumcu işletmecisi arasındaki dava sonuçlandı. Mahkeme soygunculara 21'er yıl hapis cezası verdi. Olaya karışan Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşayan Emirhan G., Bahtiyar Ö. isimli 2 soyguncu 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay sonrasında yurtdışına kaçan ve kısa süre sonra Türkiye'ye geldiği tespit edilen Özer K. isimli şahıs da tekrardan yurtdışına kaçacağı esnada yakalanarak cezaevine gönderildi. Soygunculara yardım ve yataklık yaptığı öğrenilen Murat B. isimli kişinin hala firar olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuyumcuyu soyan şüphelilere 21'er yıl hapis cezası - Son Dakika
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