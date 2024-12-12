Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Antakya'da 17 metre derinliğindeki kuyudan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

12.12.2024 09:20
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17 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 17 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı.

Olay, Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat çalışmalarının devam ettiği mahallede yavru köpeğin fore kazık (inşaat yüklerini sağlam zemin ile buluşmasını amaçlayan sistem) kuyusuna düştüğü fark edildi. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 17 metre derinliğe sahip kuyuya düşen köpeği kurtardı. Kuyudan kurtarılan köpek, beslenerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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