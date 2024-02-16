Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Gişeleri mevkii'nde meydana gelen kazada seyir halindeki tır emniyet şeridinde park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

16.02.2024 22:24  Güncelleme: 22:24
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Gişeleri mevkii'nde meydana gelen kazada seyir halindeki tır emniyet şeridinde park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 20 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Gişeleri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 DLB 057 plakalı Mehmet Bahcacı yönetimindeki seyir halindeki tır, emniyet şeridinde park halinde bulunan 42 RA 313 plakalı tırı fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Bahcacı ve yanında bulunan Mehmet Çelikler ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi geldi. Ekipler Mehmet Çelikler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken sürücü Bahcacı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Çelikler'in cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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