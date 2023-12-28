 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 11 ölü, 57 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 11 ölü, 57 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'si durumu ağır olarak bildirildi. Kazaya ilişkin çalışmalar sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda feci kaza: 11 ölü, 57 yaralı
28.12.2023 - 09:08,
Abone Ol

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen feci kazayla ilgili açıklama yapan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Maalesef 11 vatandaşımız hayatını kaybetti, 57 kişi de yaralandı. Yaralılarımızdan 7 kişinin durumu ağır ve orta, diğerleri de hafif yaralı olarak bildirildi. 7 yaralıdan biri ameliyata alındı" dedi.
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde 3'ü otobüs 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bölgede bulunan çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
Kazaya ilişkin açıklama yapan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "7 aracın karıştığı trafik kazasında Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti bölümünde maalesef 11 vatandaşımız hayatını kaybetti, 57 kişi de yaralandı. Yaralılarımızdan 7 kişinin durumu ağır ve orta. Diğerleri de hafif yaralı olarak bildirildi. 7 yaralıdan biri ameliyata alındı. Tüm ekipler olay yerinde. Jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD bu konu ile ilgili olan tüm ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar 10 farklı hastanede tedavi altına alındı. 2 yaralı Kocaeli'ye sevk edildi, diğerleri Sakarya'da. Olay yeri inceleme ekiplerimiz incelemelerine devam ediyor. Cumhuriyet başsavcımız ekibiyle birlikte olay yerinde. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıkça araçlar kaldırılıp yolun trafiğe açılması için de çalışmalar devam ediyor" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakarya Valiliği, Marmara, Sakarya, Valilik, Acil Durum, Hastane, İstanbul, Trafik, Kaza, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 11 ölü, 57 yaralı - Son Dakika


08:43
Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15
Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03
Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55
Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30
Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50
TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı

Son Dakika
08:22 Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15 Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03 Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53 Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55 Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30 Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50 TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 09:31:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 11 ölü, 57 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement