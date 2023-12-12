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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Mevkii'nde arızalanan bir aracı çekmek için olay yerine gelen çekici ve yardım için duran araca başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi ağır şekilde yaralandı. Kaza anı ve kazadan sonra yaşananlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

12.12.2023 - 11:10,  Güncelleme: 11:22
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Yol yardıma giden çekici ve yardım etmek için duran araca başka bir otomobil çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 4 yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Mevkii'nde iddiaya göre arızalanan bir aracı çekmek için olay yerine gelen çekici ve yardım için duran araca başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi ağır şekilde yaralandı. Kaza anı ve kazadan sonra yaşananlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı Mevkii'nde gerçekleşti. İddiaya göre tünel çıkışında arıza yapan bir otomobili tamirhaneye götürmek üzere olay yerine gelen yol yardım çekicisine ve yardım için duran otomobile, otoyolda seyir halinde olan başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici görevlisi ve yardım için duran aracın sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 yaralıyı ambulanslar ile hastaneye kaldırırken 3 aracın karıştığı feci kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, bir kişinin "yardım etmek için durmuştum Allah'ım" diye feryat ettiği duyuldu. Görüntülerde kaza sonrasında otoyola savrulan kişiler ve vatandaşların yaralılara müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlattı. Öte yandan kaza anı otoyol üzerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda feci kaza
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza - Son Dakika
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