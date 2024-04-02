Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kadıköy'de Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Kadıköy'de Suadiye Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Emirhan Salih Ş. tarafından kullanılan bir otomobil, sahil yolunda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada Emirhan Salih Ş, Halil Can G. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.