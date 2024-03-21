Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı
İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu sürücüsü, önce yön tabelasına ardından bariyerlere çarpıp ağaçlık alana devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 FAU 909 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü İsmail Akar, önce yön tabelasına ardından bariyerlere çarpıp ağaçlık alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Akar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sürücü ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken olay yerinde bariyerlerin parçalandığı görüldü.
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