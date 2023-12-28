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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 10 ölü, 59 yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 10 ölü, 59 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 59 kişi yaralandı. Kazada ölen ve yaralananların kimlikleri de belirlendi.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda kaza: 10 ölü, 59 yaralı
28.12.2023 - 12:55,  Güncelleme: 13:00
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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada ölen ve yaralıların kimlikleri belli olmaya başladı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde sabahın ilk ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 59 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerden 2 kişinin Esenyurt Belediyesi otobüsünde bulunan Giresunlu vatandaşlar olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden diğer 2 vatandaşın ise Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek beldesinde ikamet eden avukat ve hemşire olduğu öğrenildi. Ayrıca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılarında kimlikleri de belli oldu. Yaralıların Fatma Mandal, Mahmut Mandal, Emine Mandal, Özkan Mandal, Esma Mandal, Mehmet Mandal, Ayhan Mandal, Muzaffer Kanber, Yılmaz Mandal, Yavuz Demirkaya, Mertcan Çalışkan, Havva Cin, Recep Cin, Hüseyin Cin, Recep Cin, Enes Can Eser, Emir Yakışır, Dürdane Han Kuldaş Eva, Semiya Mandal olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin ise Nihal Yıldız (Kars), Adem Akyol (Suşehri), Alperen Ayhan (Antalya), Kenan Cin (Görele), Ergin Çınar (Suşehri), Erdoğan Mandal (Görele), Satılmış Furkan Öztürk (Altındağ), Sedat Değirmenci (Bakırköy), Hüseyin Kamil Yıldız (Düziçi) isimli vatandaşlar olduğu bilgisine ulaşıldı. Hayatını kaybeden diğer kişinin ise ismine ulaşılamadı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Esenyurt Belediyesi, Marmara, Sakarya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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