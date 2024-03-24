Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde gişelere çarptıktan sonra takla atan ve motoru yerinden fırlayan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri'nde meydana geldi. Sinan Yılmaz (26) idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gişenin beton banketine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Otomobil yan vaziyette durabilirken, sürücü Sinan Yılmaz ağır yaralandı. Otomobilden çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği gişe trafiğe kapatıldı. Sinan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Konya'da bir zincir marketin şubesine giren silahlı kişi, kasiyeri tehdit ederek kasada bulunan parayı alarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri, zanlının eşkali belirlemek ve güvenlik kameralarını incelemek için çalışmalara başladı.
Samsun'un Terme ilçesine bağlı Bazlamaç Mahallesi'nde, evine yeni yaptığı balkonun çökmesi sonucu Ahmet Dişikara isimli şahıs moloz altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının ardından Dişikara'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını bıçaklayan şahıs, yakalanarak tutuklandı. Olay, Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan Y.K. (43) ve Y.D. (56) arasında iş yüzünden tartışma çıktı. Gündüz saatlerinde de devam eden tartışma sonucunda Y.K., Y.D.'yi bıçaklayarak kaçtı. Apartta meydana gelen olayda ihbar üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Y.K.'yı suç aleti bıçakla birlikte saklandığı yerde yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürü dağıtan bir vatandaş, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 72 yaşındaki görevli yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de drift yapan 2 otomobile toplamda 64 bin 468 TL para cezası yazıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kocasinan ilçesi Yeni Sanayi Bölgesi'nde drift yapan 2 otomobil tespit edildi. Araç sürücülerine toplamda 64 bin 468 TL para cezası uygulandı ve araçlar bağlandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir dükkanda ısınmak için sobaya dökülen tinerin parlaması sonucu Faruk Pavik adlı kişi yanarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de bulunan inşaat alanında işçilerin kaldığı 2 katlı prefabrik konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sırasında çıkan dumanlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale ediliyor.
Arnavutköy'de bir grup, park tartışması yüzünden içerisinde kadın ve çocukların bulunduğu araca acımasızca saldırdı. Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bir zincir market otoparkında gerçekleşti. Tartışan 2 kişinin yakınları da olaya dahil oldu ve bir grup araca saldırdı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesindeki Yeni Sanayi Bölgesi'nde drift yapan iki otomobili tespit etti. Araç sürücülerine toplamda 64 bin 468 TL para cezası kesilerek, araçlar bağlandı.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobilet arasında meydana gelen trafik kazasında mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen mobilet sürücüsü kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?