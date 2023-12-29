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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Kazayı gören ve yardım etmek için olay yerine giden 3 kişi ise otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve 7 sürücü gözaltına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti
29.12.2023 - 16:56,  Güncelleme: 17:18
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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 3 kişinin kazayı gördükleri ve yardım etmek için olay yerine gittikleri esnada otobüsün altında kalarak hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Kaza, dün saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 2'si Ukraynalı biri Özbekistanlı olmak üzere 8'i ağır 61 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde 7 sürücü gözaltına alındı. Bugün Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan sürücüler adliyeye sevk edildi.

"İyilik için koştukları olay yerinde hayatlarını kaybettiler"

Hayatını kaybeden 10 kişinin arasında bulunan Sedat Değirmenci, Ergin Çınar ve Adem Akyol'un, İstanbul'da mobilya sektöründe montaj ekibi olarak çalıştıkları ve İstanbul'a döndükleri esnada kaza ile karşılaşınca yardım etmek için olay yerine gittikleri, bu sırada otobüsün altında kalarak hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Yaşanan acı olay sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Ön Otopsi Merkezi'ne gelen yakınlarından Selahattin Şahan, "3 arkadaşımızı kaybetmenin acısıyla yanıyoruz. Arkadaşlarımız mobilya montajı için gittikleri şehirden dönerken kaza yapan araçlardaki yaralılara yardım için koştu ama bir otobüs hem arkadaşlarımıza hem de kaza yapan araçtan inenlerin arasına daldı. Arkadaşlarımızın yol kenarına çektiği araçta hasar bile yok ama ne yazık ki iyilik için koştukları olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Mekanları cennet olsun" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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