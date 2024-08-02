Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü şarampole uçtu, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü şarampole uçtu, 9 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde Altur firmasına ait İstanbul Havalimanı'na işçi taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Servis içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

02.08.2024 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde Altur firmasına ait İstanbul Havalimanı'na işçi taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Servis içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16ç15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde meydaan geldi. Altur Turizme ait Murtaza Yıldırım kontrolündeki 34 LON 661 plakalı servis minibüsü, otoyolda ilerlediği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan İstanbul Havalimanı'nda çalıştığı öğrenilen 9 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde ve çevresinde bulunan kişileri çıkartmak için çalışma yaparken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Yassıören mevkiinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Araçtan çıkartılan işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Yassıören, İnceleme, Jandarma, İstanbul, İtfaiye, Marmara, Ulaşım, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü şarampole uçtu, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Instagram’a erişim engelinin ekonomiye faturası ağır oldu Günlük zarar dudak uçuklattı Instagram'a erişim engelinin ekonomiye faturası ağır oldu! Günlük zarar dudak uçuklattı
18:28 Yangına müdahale için havalanan helikopter baraja düştü Yangına müdahale için havalanan helikopter baraja düştü
17:53 Afyonkarahisar’da eski sevgili dehşeti 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü Afyonkarahisar'da eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü
17:24 Bakan Uraloğlu: Kanuna uydukları anda Instagram erişime açılır Bakan Uraloğlu: Kanuna uydukları anda Instagram erişime açılır
16:12 Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 19:29:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü şarampole uçtu, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement