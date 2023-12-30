Kuzey Marmara Otoyolu\'ndaki kaza incelemesi tamamlandı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin de yaralandığı katliam gibi kaza bölgesinde gerçekleştirilen inceleme tamamlandı. Kayseri- İstanbul seferini yapan ve hız limitini aştığı ileri sürülen Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, kaza sonrasında yola inen 5 kişiye çarpmış.

10 kişiye mezar olan katliam gibi kaza, 28 Aralık Perşembe günü saat 04.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Taşkısığı mevkiinde meydana gelmişti. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede 3'ü otobüs toplam 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi de yaralanmıştı. Kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavileri tamamlanan 45 yaralı taburcu edilirken, olayın ardından gözaltına alınan 7 sürücüden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay yeri incelemesi tamamlandı

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü bölgede, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ile Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemeleri sona erdi. Buna göre feci kaza, Hüseyin Kamil Yıldız kontrolündeki hurdaya dönen 48 VJ 236 plakalı hafif ticari aracın, Adana'dan Bulgaristan'a doğru seyir halinde olduğu öğrenilen O.K. yönetimindeki 01 ZT 460 plakalı tıra çarpması ile başladı. Bu kazanın ardından hafif ticari araçtan inen bir kişi ile aracını yol kenarına park ederek yardıma gelen Abidin Talaşlı'ya, mobilya montajı için gittikleri şehirden İstanbul'a dönmekte olan Sedat Değirmenci idaresindeki 34 GOR 839 plakalı kamyonet çarptı. Kayseri-İstanbul seferini yapan H.Ö. kontrolündeki 50 ACU 195 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü ise kamyonetten inen sürücü Değirmenci ile birlikte yolda bulunan toplam 5 kişiye çarptı. Giresun'daki cenaze töreninden İstanbul'a dönmekte olan ve meydana gelen kazayı görerek duran 34 BC 2318 plakalı otobüse ise arkasından gelen S.S. idaresindeki 34 CYN 109 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Zincirleme kazada, 48 VJ 236 plakalı hafif ticari aracın, tıra arkadan çarpması, Metro Turizm'e ait 50 ACU 195 plakalı yolcu otobüsü ile 34 GOR 839 plakalı kamyonetin hız limiti aşımından, diğer 34 CYN 109 plakalı yolcu otobüsünün ise arkadan çarpmadan dolayı kusurlu olduğu ileri sürüldü. Kazaya karışan araçların üzerinden alınan DNA örneklerinin incelemesi ise sürüyor.

İki otobüs ve bir tır şoförü tutuklandı

Öte yandan, Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait 50 ACU 195 plakalı otobüs şoförü H.Ö., Ankara-İstanbul seferi yapan 34 CYN 109 plakalı otobüs şoförü S.S. ile Adana'dan Bulgaristan'a doğru seyir halinde olan 01 ZT 460 plakalı tırın sürücüsü O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçuyla tutuklanmıştı. - SAKARYA