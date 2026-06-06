Kyoto'da Kaybolan Öğrenci Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kyoto'da Kaybolan Öğrenci Ölü Bulundu

06.06.2026 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 yaşındaki ABD'li üniversite öğrencisi James Higginbotham, Kyoto'da kaybolduktan sonra ölü bulundu.

Japonya'nın Kyoto kentine ailesiyle birlikte 29 Mayıs'ta düzenledikleri seyahat sırasında kaybolan 20 yaşındaki ABD'li üniversite öğrencisi, kent yakınlarındaki dağlık bölgede ölü bulundu.

ABD'li üniversite öğrencisi James Weston Higginbotham, ailesiyle birlikte çıktığı Japonya tatili sırasında kaybolduktan günler sonra ölü bulundu. ABD'nin Alabama eyaletindeki Auburn Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Higginbotham, 29 Mayıs'ta ailesiyle Kyoto'da bulunduğu sırada annesiyle seyahat planlaması konusunda üretken yapay zeka uygulaması "ChatGPT" kullanımına ilişkin yaşadığı tartışmanın ardından ailesinden ayrılarak kenti tek başına keşfetmeye çıktı.

Ailesi, bir canlı konum paylaşımı uygulaması üzerinden Higginbotham konumunu takip ederken genç öğrencinin bir trene bindiğini ve çeşitli mağazaları ziyaret ettiğini gördü. Aile, mesaj göndererek Higginbotham'a nereye gittiğini sordu ancak, kısa süre sonra gencin konum paylaşımı kapatıldı. Annesi, bunun oğlunun alışılmış tavırlarından biri olmadığını söyledi.

Higginbotham'dan haber alınamaması üzerine Japon yetkililer, 100'den fazla polis memuru, özel eğitimli arama köpekleri ve helikopterlerin katılımıyla kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Higginbotham'ın kaybolmadan önce son olarak Kyoto'nun Yamashina bölgesindeki ormanlık alana uzanan bir yürüyüş yoluna çıkan patikada tek başına yürüdüğü belirlendi.

Arama-kurtarma çalışmaları olumsuz hava şartlarından etkilenmişti

Polis, doğa ve yürüyüş tutkunu olan gencin ormanlık alana gitmiş olabileceği değerlendirmesiyle 2 Haziran'da bölgede arama çalışması başlattı. Ancak aynı gece etkili olan fırtına, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çalışmalar olumsuz etkilendi.

Günler süren arama çalışmalarının ardından gönüllü arama-kurtarma ekipleri, kaybolan gencin cansız bedenine bugün Kyoto yakınlarındaki dağlık bir bölgede ulaştı.

Ailesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Weston'ın Kyoto dışındaki dağlık bir bölgede gönüllü arama-kurtarma ekibi tarafından ölü bulunduğunu üzülerek paylaşıyoruz. Yaşadığımız acıyı kelimelerle ifade etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı. - KYOTO

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3. Sayfa, ChatGPT, Japonya, Tatil, Kyoto, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kyoto'da Kaybolan Öğrenci Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
SPK’dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme SPK'dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme
Merkez Bankası Parolapara’nın faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti

22:51
Hakan Safi ve Ali Koç, seçime saatler kala bir araya geldi
Hakan Safi ve Ali Koç, seçime saatler kala bir araya geldi
22:30
Dilan Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli kararı
Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı
22:19
Dünya Kupası’nın en güçlü takımları açıklandı Türkiye’nin sıralamadaki yeri kızdıracak cinsten
Dünya Kupası'nın en güçlü takımları açıklandı! Türkiye'nin sıralamadaki yeri kızdıracak cinsten
22:13
İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuniyet töreni karıştı Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü
21:03
Kastamonu’da ilginç olay: Deniz 10 dakika boyunca kabarınca vatandaşlar panik yaşadı
Kastamonu'da ilginç olay: Deniz 10 dakika boyunca kabarınca vatandaşlar panik yaşadı
20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Gönül Dağı“ sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Gönül Dağı" sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 23:02:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Kyoto'da Kaybolan Öğrenci Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.