Lastiği Patlayan Araç Karşı Şeride Geçti - Son Dakika
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Lastiği Patlayan Araç Karşı Şeride Geçti

Malatya'da lastiği patlayan hafif ticari araç karşı şeride geçerek kaza yaptı, sürücü yaralandı.

12.12.2024 23:54
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Lastiği patlayan hafif ticari araç karşı şeride geçti

MALATYA - Malatya'da lastiği patlayan hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Feci kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Küçük Sanayi Sitesi Altgeçit mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan Elazığ istikametine seyir halinde olan İ.C. yönetimindeki 44 ABK 629 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Demir bariyerlere çarparak durabilen aracın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımı ile araçtan çıkarılan sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lastiği Patlayan Araç Karşı Şeride Geçti - Son Dakika

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