Leipzig Havalimanı'nda Patlayıcı Dron Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Leipzig Havalimanı'nda Patlayıcı Dron Alarmı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı düzenekli bir dron bulundu, olay soruşturuluyor.

Almanya'nın doğusundaki Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna kargo uçağının olduğu bölümde patlayıcı düzenekli bir dron bulundu.

Almanya, Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı düzeneği bulunan dron nedeniyle büyük bir faciadan döndü. Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, dün gece Leipzig/Halle Havalimanı'nın kargo bölümüne yakın apronda bekleyen Ukrayna'ya ait Antonov tipi uçağın yakınında görevliler tarafından bir dron bulunduğu aktarıldı. İlk incelemede üzerinde şüpheli bir cisim olduğu belirlenen ve patlayıcı olabileceği değerlendirilen dron nedeniyle Leipzig Havalimanı'nın kargo bölümü uçuş trafiğine kapatıldı. Bir yolcu uçağı da dahil birçok uçak başka bir havaalanına yönlendirildi. Havalimanı polisi ve bomba imha ekipleri, uzaktan kumandalı robot yardımı ile dron üzerindeki patlayıcının fünyesini etkisiz hale getirdi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, şüpheli düzeneğe sahip dronun teknik ekipmanlarla yapılan detaylı incelenmesinde patlayıcı bir düzeneğe sahip olduğu ancak arızalı olduğu için patlamanın gerçekleşmediği aktarıldı. Dron üzerindeki düzeneğin Leipzig/Halle Havalimanı'na geliş güzergahı sırasında hasar görmüş olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanların yaptığı ilk tespitlere göre ise dron üzerindeki düzenekte yapılan incelemede patlamayı hızlandıran nitrat testi pozitif sonuç verdi.

Etkisiz hale getirilen patlayıcı ve yüklendiği dron, daha sonra tüm delillerin incelenmesi için özel bir konteynere yerleştirildi. Güvenlik kaynaklarının Alman medyasına yaptığı açıklamaya göre, olayla ilgili yürütülen soruşturmaya NATO müfettişleri de katılacak. Alman medyasında yer alan haberlerde ayrıca olayın yaşandığı havalimanının kargo bölümünde 4 Ukrayna kargo uçağı bulunduğu belirtildi.

Aynı gece bir uçağa bilinmeyen cisim çarptı

Leipzig/Halle Havalimanı'nda dron alarmı nedeniyle hava trafiğinin kapatılması sonucu lojistik şirketi DHL'ye ait kargo uçağı inişini iptal etti ve yeniden yükselişe geçti. Bilinmeyen bir cisim, Leipzig/Halle Havalimanı'ndan 6 kilometre uzaklıkta ve 400 metre yükseklikte bulunduğu sırada DHL uçağına çarptı. Uçak güvenli bir şekilde Hannover Havalimanı'na inerken, polis uçağa çarpan bilinmeyen cismin dron olabileceğini değerlendirerek, sabotaj şüphesiyle soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Almanya, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Leipzig Havalimanı'nda Patlayıcı Dron Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi 16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 14:17:44. #7.12#
SON DAKİKA: Leipzig Havalimanı'nda Patlayıcı Dron Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.