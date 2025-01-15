Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı - Son Dakika
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Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

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Büyükçekmece'deki bir meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olan bir erkek öğrenci, kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaraladı. Olayın ardından kanlar içinde kalan öğretmen şikayetçi oldu. Olay sonrası okuldan kaçan öğrenci, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen öğrenci tutuklandı.

15.01.2025 17:50  Güncelleme: 18:02
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Büyükçekmece'de bir meslek lisesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi, kadın müdür yardımcısını boğazından bıçaklayarak yaraladı. Çocuk olaydan sonra gözaltına alınırken kanlar içerisinde kalan öğretmen şikayetçi oldu.

KANLAR İÇİNDE KALAN KADIN ÖĞRENCİNİN İKİNCİ DARBESİNİ ENGELLEDİ

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir meslek lisesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.Y.E isimli erkek öğrenci, müdür yardımcısının odasına gelerek bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle kadın müdür yardımcısının boğazını bıçakla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi. Olay sonrası çocuk okuldan kaçarak uzaklaştı. Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı çevredekilerin yardımıyla özel araçla hastaneye götürüldü. Boğazına ve eline aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipler çocuğu saklandığı yerde gözaltına aldı.

OKULA ASKERİ KAMUFLAJ PANTOLON İLE GELDİ

Olay sonrası okuldan kaçan B.Y.E'nin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. B.Y.E'nin görüntülerde askeri kamuflaj tipi bir pantolon giydiği görüldü. Daha önce özel bir hastanede psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen çocuğun emniyetteki işlemleri devam ederken kadın müdür yardımcısının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette sorgusu tamamlanan B.Y.E, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardındın zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DEVAMSIZLIKLARININ SİLİNMESİNİ İSTEMİŞ"

Polisin yaptığı araştırmada B.Y.E.'nin müdür yardımcısı Ş.Ç.'den ile devamsızlıklarının silinmesini istediği ve müdür yardımcısının bunu yapmaması üzerine olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Ali Vural:
    Lâik sistemin yetiştirdiği(dinden uzak)yeni nesil gençlik.. Müdire hanıma şifâ dileriz. 137 123 Yanıtla
  • Gokcen Haan:
    öğrenci merkezli saçma uygulamalarınıza devam edin, lise öğrencisi dört işlem yapamıyor, aptl bir nesil yetişiyor, öğrencileri bu kadar şimartırsanız böyle haberleri daha çok duyarız, disiplin sadece askerde olmaz kalite için disiplin heryerde şarttır 126 1 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    Ali Vural 23 yıldır ülkeyi dindar kesim yönetiyor bu çocuk hangi dönem de doğdu yaşı kaç mal 65 56 Yanıtla
  • Çelikk:
    Z kuşağı oopular ve piclerr 83 4 Yanıtla
  • Erkan Mahir:
    kralll 3 48 Yanıtla
  • Behzat:
    o çocuğu. 49 1 Yanıtla
  • Reis Rs:
    Bu kardeşimizin hayatı bitti devlet affesse bile geçmişi affetmez her sabıka bir iz bırakır bıçak yarası gibi gencler içeri özenmeyin ömrünüz çürür anlayamazsınız. içerden çıkınca kimse iş vermez. evlensen eşine faydan olmaz. hayat hep sabıkalı gider düzeltmek çok zaman alır bakarsın ömür bitmiş. 47 1 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    3 harfi var Suri olmasın 10 28 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    o.c temiz ggotune kop.sukun yaşı kaç başı kaç biri onu gaza getirmiş o yaşta çünkü gazla çalışırlar 25 2 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Uyuşturucu madde kullanmış olabilir. 12 4 Yanıtla
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