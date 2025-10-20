Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı - Son Dakika
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

20.10.2025 13:30
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı
Haber Videosu

İzmir'in Buca ilçesindeki Sultan Alparslan Anadolu Lisesi'nde, öğretmenlerinin ve sıra arkadaşlarının fotoğraflarını müstehcen şekilde düzenlediği öne sürülen öğrenciye tepki gösteren öğrenciler, okul önünde protesto düzenledi. Protesto sırasında, şüpheli öğrencinin velisi ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Buca'da bulunan Sultan Alparslan Anadolu Lisesi'nde yaşandığı iddia edilen olay, kısa sürede okul genelinde infial yarattı.

İddiaya göre, okulda okuyan bir erkek öğrenci, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının fotoğraflarını gizlice alarak dijital ortamda müstehcen şekilde manipüle etti. Görsellerin okul çevresinde yayılmasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler büyük tepki gösterdi.

OKULUN ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ

Sabah saatlerinde çok sayıda öğrenci okulun önünde toplanarak olayı protesto etti. Ellerinde pankartlarla "Adalet istiyoruz" ve "Mahremiyet kutsaldır" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, okul yönetiminden ve yetkililerden gereken cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti. Öğrenciler, "Bu davranış bir şaka değil, suçtur" diyerek tepkilerini dile getirdi.

ÖĞRENCİNİN VELİSİ GELDİ, ORTALIK FENA KARIŞTI

Protesto sırasında olayın odağındaki öğrencinin velisi de okul önüne geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, veli ile bazı öğrenciler arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Olay yerine çağrılan güvenlik görevlileri ve öğretmenler, tarafları ayırarak gerginliği yatıştırdı.

    Yorumlar (5)

  • Mustafa yavuzdeger:
    okul öğretmenleri müdür yardımcıları çocukların fotolarını sosyal mecralarda yayınlamaya devam etsinler bakalım daha neler çıkar. yapay zeka ile çoluk çocuğun eline geçti bu işler 57 23 Yanıtla
    Mustafa yavuzdeger:
    ali ne alaka diyeceğim ama… sen okuduğunu idrak edemiyorsun galiba.Bir gün çocuğunun ona ait olmayan vücudu ama ona ait olan yüzü ile çıplak şekilde bir yerlerde görürsen anlarsın ne demek istediğimi. mahremiyet biraz mahremiyet… 8 0
    Ali Diye Biri :
    Napalım mustafa 90 lara geri mi dönelim 0 5
  • Kocarex Bigrex:
    velileri seveceksin Telefon yasak olacak başka kurtuluş yok 12 1 Yanıtla
  • Mert Can:
    Yaşı küçük olduğu için bir bk olmaz çünkü kanun böyle okuldan da atamazlar 7 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
