Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Buca'da bulunan Sultan Alparslan Anadolu Lisesi'nde yaşandığı iddia edilen olay, kısa sürede okul genelinde infial yarattı.

İddiaya göre, okulda okuyan bir erkek öğrenci, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının fotoğraflarını gizlice alarak dijital ortamda müstehcen şekilde manipüle etti. Görsellerin okul çevresinde yayılmasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler büyük tepki gösterdi.

OKULUN ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ

Sabah saatlerinde çok sayıda öğrenci okulun önünde toplanarak olayı protesto etti. Ellerinde pankartlarla "Adalet istiyoruz" ve "Mahremiyet kutsaldır" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, okul yönetiminden ve yetkililerden gereken cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti. Öğrenciler, "Bu davranış bir şaka değil, suçtur" diyerek tepkilerini dile getirdi.

ÖĞRENCİNİN VELİSİ GELDİ, ORTALIK FENA KARIŞTI

Protesto sırasında olayın odağındaki öğrencinin velisi de okul önüne geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, veli ile bazı öğrenciler arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Olay yerine çağrılan güvenlik görevlileri ve öğretmenler, tarafları ayırarak gerginliği yatıştırdı.