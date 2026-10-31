Londra'da ABD Büyükelçiliği önünde Filistin yanlısı göstericiler gözaltına alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Londra'da ABD Büyükelçiliği önünde Filistin yanlısı göstericiler gözaltına alınıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Londra\'da ABD Büyükelçiliği önünde Filistin yanlısı göstericiler gözaltına alınıyor
Haber Videosu

Londra'da yüzden fazla Filistin yanlısı gösterici, yasaklı Palestine Action grubuna destek için ABD Büyükelçiliği önünde toplandı; polis barışçıl göstericileri gözaltına almaya başladı. Defend Our Juries, polisi gösteriye izin vermekten kaçınmakla suçladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin yanlısı yüzden fazla gösterici, ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Hükümet tarafından yasaklı grup ilan edilen "Palestine Action" (Filistin için Eylem) grubuna destek veren göstericiler, polis tarafından gözaltına alınmaya başlandı.

Londra'da yüzü aşkın gösterici, İngiltere hükümeti tarafından yasaklı grup ilan edilen ve ABD tarafından yaptırım uygulanan Filistin destekçisi "Palestine Action" (Filistin için Eylem) grubuna destek için ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde toplandı. "Defend Our Juries" (Jürilerimize Sahip Çıkalım) adlı grup tarafından düzenlenen eylemde göstericiler, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteri öncesinde yasaklı bir örgüte destek vermenin suç olduğunu duyuran Londra polisi, eylemlerini barışçıl bir şekilde devam ettiren göstericileri gözaltına almaya başladı. Defend Our Juries isimli kuruluş ise polisi, ABD'nin zor durumda kalmasına yol açabilecek bir gösteriye izin vermekten kaçınmakla suçladı. Göstericiler, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki ABD Konsolosluğu önünde de benzer bir gösteri planladı.

Palestine Action, 2020 yılında İngiltere'de kurulmuş ve İsrail'in askeri faaliyetleriyle bağlantılı şirketleri doğrudan hedef alan eylemler düzenleyen bir grup olarak öne çıkmıştı. Grup, Gazze Şeridi'nde on binlerce kadın ve çocuğun ölümüne sebep olan eylemleri nedeniyle soykırımla suçlanan İsrail'e silah ve askeri teknoloji sağlayan şirketlerin İngiltere'deki faaliyetlerini durdurmaya yönelik eylemler gerçekleştirmişti. Grup, şirket tesislerine izinsiz girme ve ekipmanlara zarar verme gibi eylemler nedeniyle 2025'te İngiliz hükümeti tarafından "terör örgütü" ilan edilmişti. ABD ise bu yıl ağustos ayında grubu yaptırım listesine almıştı.

İngiltere'de Palestine Action grubunun terör örgütü ilan edilmesinin ardından geçtiğimiz yıl da benzer bir gösteri düzenlenmiş ve polis pasif bir şekilde direnen yüzlerce göstericiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriAbd BüyükelçiliğiFilistin3. SayfaLondraGüncelPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Milyonlarca taraftar bekliyor İşte Aziz Yıldırım’ın gönlünde yatan 2 yerli hoca Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
20:18
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:43
La Liga’da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
La Liga'da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
19:34
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
19:25
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
18:58
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi
Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 20:30:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Londra'da ABD Büyükelçiliği önünde Filistin yanlısı göstericiler gözaltına alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android