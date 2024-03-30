LPG dolumu esnasında alev alan araçtaki 3 kişi yaralandı
HATAY - Hatay'da LPG dolumu esnasında yanmaya başlayan araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yangın, Hassa ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 31 B 1653 plakalı Tofaş marka otomobil LPG dolumu esnasında alev aldı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülen yangında araçta bulunan H.Ç., H.T. ve R.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hassa ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 Karayolu'nda seyir halinde olan bir tırın kupası alev aldı. Sürücü kendini dışarıya atarak yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tırın kupası ise kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında, LPG dolumu esnasında alev alan bir otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek istasyona sıçramasını engelledi. Yaralılar ambulansla Hassa ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahur vakti gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10 gram metamfetamin, 8 gram esrar ve 9 adet sentetik hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda, Kütahya Merkez ilçesinde O.K ve S.Ç. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücünün dengesini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde bir iş yerinin önünde hayasızca hareketlerde bulunan A.Y. (42), emniyet görevlileri tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda A.Y'nin 28 suç kaydı olduğu belirlendi. A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Bursa'da freni patlayan azot yüklü tanker, viraja geldiği sırada şarampole devrildi ve patladı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker, viraja geldiği esnada şarampole devrildi. Devrilmenin ardından patlama meydana gelirken, kazada sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve alevler kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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