LPG dolumu esnasında alev alan araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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LPG dolumu esnasında alev alan araçtaki 3 kişi yaralandı

LPG dolumu esnasında alev alan araçtaki 3 kişi yaralandı

Hatay'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu esnasında alev alan bir araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve araç kullanılamaz hale geldi.

30.03.2024 01:39  Güncelleme: 01:40
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LPG dolumu esnasında alev alan araçtaki 3 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'da LPG dolumu esnasında yanmaya başlayan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yangın, Hassa ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 31 B 1653 plakalı Tofaş marka otomobil LPG dolumu esnasında alev aldı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülen yangında araçta bulunan H.Ç., H.T. ve R.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hassa ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa LPG dolumu esnasında alev alan araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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