Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e yükseldiğini açıkladı.
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e yükseldiğini açıkldı. - BEYRUT
Son Dakika › 3. Sayfa › Lübnan'da Can Kaybı 634'e Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.