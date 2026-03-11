Lübnan'da Can Kaybı 634'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da Can Kaybı 634'e Yükseldi

11.03.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 634'e ulaştı. Can kaybı artıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e yükseldiğini açıkldı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Lübnan, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da Can Kaybı 634'e Yükseldi - Son Dakika

Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin olayı İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Pentagon’un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı Pentagon'un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı

20:59
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
20:36
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
20:27
Barış Göktürk, Fenerbahçe’ye başkan adaylığını açıkladı
Barış Göktürk, Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıkladı
20:13
Irak: Topraklarımızın İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Irak: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
20:04
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası
Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
19:55
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 21:22:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Lübnan'da Can Kaybı 634'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.