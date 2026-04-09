Lübnan'daki Bombardımanda Can Kaybı 303'e Yükseldi

09.04.2026 22:17
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölü sayısı 303'e, toplam can kaybı ise 1888'e ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün ülkenin çeşitli bölgelerine eş zamanlı olarak düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 303'e, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının bin 888'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in dün Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kişilerin sayısının 303'e yükseldiği belirtildi. Bakanlığın paylaştığı son verilere göre İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı bin 888'e, yaralı sayısı ise 6 bin 92'ye yükseldi.

Bakanlığa bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada ise arama kurtarma çalışmalarının birçok yerde devam ettiği aktarıldı. Yetkililerin enkaz altından cesetleri çıkarmak ve kurbanların kimliklerini tespit edilmesine yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Dün İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin farklı noktalarında 10 dakika içinde ve eş zamanlı olarak 100'den fazla Hizbullah komuta merkezi, karargah ve askeri tesisinin hedef alındığı iddia edilmişti.

İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırıda 50 savaş uçağı, 10 dakika içinde 100 hedefe yaklaşık 160 bomba atmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

