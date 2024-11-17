Lübnan'daki Can Kaybı 3481'e Ulaştı

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 481'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin de yaralandığını belirtti. Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 481'e, yaralıların sayısının ise 14 bin 786'ya yükseldiğini ifade etti. - BEYRUT