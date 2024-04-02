Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle basketbol maçı yarıda kesildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 179 gündür devam ederken, Lübnan'dan İsrail'e aralıklarla füze saldırıları sürüyor. İsrail'in kuzeybatısındaki Nahariya yakınlarında bulunan Jesherhaziv yerleşim bölgesinde devam eden basketbol maçı Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle yarıda kesildi. Basketbol maçını izleyenler hızla salonu boşalttı.
Füzeler nedeniyle Nahariya, Sa'ar, Gesher HaZiv, Hanita, Yara, Metsova, Shlomi ve Betzit yerleşimlerinde siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi füzelere karşılık verdi. - TEL AVİV
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Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada, H.B.Y. adlı şahıs bıçakla Şehmus Löklök'ü bıçakladı. Olayın ardından Löklök hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Şüpheli H.B.Y. ve kardeşi C.Y. gözaltına alındı.
İsrail işgali altındaki Kudüs'te binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek erken seçim çağrısıyla düzenlenen protestoya 3. gününde devam ediyor. Göstericiler, hükümeti savaşı kışkırtmakla suçlayarak istifa ve Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyor.
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 11 bin 400 lira ele geçirildi. Ayrıca, 160 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Muğla'da aranan 2 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Hükümlülerin toplamda 37 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
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