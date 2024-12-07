Lüks Araç Park Halindeki 4 Araca Çarparak Durdu - Son Dakika
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Lüks Araç Park Halindeki 4 Araca Çarparak Durdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki araçlara çarpan lüks marka Maserati, 10 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirici oldu.

07.12.2024 19:02  Güncelleme: 19:04
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Lüks marka araç, park halindeki otomobillere çarparak durabildi

4 araçta maddi hasar oluştu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks marka otomobil park halinde bulunan araçlara çarptıktan sonra durabildi. Olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, bugün saat 14: 30 sıralarında Alanya'nın en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü ismi henüz öğrenilmeyen 07 ALU 007 plakalı Maserati araç, park halinde bulunan sırasıyla önce 07 HUJ 94 plakalı araca daha sonrasında ise 07 BUA 480 plakalı araca, son olarak da Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 07 MKE 07 plakalı otomobile çarpıp 10 metre gittikten sonra durabildi. Lüks marka otomobilin sağ tekerliği yerinden çıktı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, aracın dolmuş durakları önünde durması ise oluşabilecek bir facianın önüne geçmiş oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Lüks araç, olay yerine çağırılan çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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