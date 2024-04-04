Lüks araçlarla insan kaçakçılığı yapan şahıslar yakayı ele verdi
HATAY - Hatay'da lüks marka 2 araçla insan kaçakçılığı yapan 2 şahıs, suçüstü yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü insan kaçakçılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik 3 Nisan tarihinde saat 04.30 sıralarında çalışma yapıldı. Önceden tespit edilen ve Belen'den Adana istikameti otoban girişinde durdurulan Mersin ve Çanakkale plakalı araçların içinde ülkemize illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 14 Suriye uyruklu göçmen olduğu tespit edildi. Mercedes Benz ve BMW marka araçlarla insan kaçakçılığı yapan olayın şüphelileri; F.E. ve M.M. yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.
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Beşiktaş'ta 'Masquerade' isimli gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında içeride yakalanan ve yangın tüpüyle müdahalede bulunan marangoz işçisi Ercan E.'nin ifadesi ortaya çıktı. İşçi, yangının nasıl başladığını ve içeride yaşanan korku dolu anları anlattı. Ayrıca, yangından kurtulduktan sonra itfaiyeye yardım ettiğini belirtti.
Uludağ'daki bir işletmenin Sarıalan şubesine izinsiz Arap turist taşıyan ehliyetsiz minibüs sürücüsü yolda yürüyen çifte çarptı. Kazada 1 kişi öldü, şoför tutuklandı. Hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sürücü ilk duruşmada tahliye edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Bozyayla Köyü'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 1 Mart-31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplamda 113 bin 470 kişi ve 15 bin 795 araç üzerinde sorgulama yaptı. Bu süreçte 224 bakaya, 186 aranan şahıs, 9 narkotik madde icrası ve 154 araç için cezai işlem yapıldı. Ayrıca, 67 fişek, 8 tabanca, 8 kuru sıkı ve 62 adet bıçak ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 3 kg narkotik madde de bulundu.
24 yaşındaki Güney Afrikalı futbolcu Luke Fleurs, Johannesburg'un Florida bölgesinde arabasından indirilip vurularak öldürüldü. Kaiser Chiefs'in defans oyuncusu olan Fleurs, bir benzin istasyonunda beklerken kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Fleurs'un ölüm haberi, ailesi, arkadaşları ve taraftarlar arasında büyük üzüntüye neden oldu.
Ankara'da yaşayan turizmci Gülizar Aras, özel hastanede yaptırdığı burun estetiği ameliyatının ardından yaşadığı sorunlar nedeniyle doktora 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Aras, ameliyat sonrası burnunda çökme ve şekil bozukluğu olduğunu iddia ederek, doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, doktor hakkında soruşturma izni vermedi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda 80 uyuşturucu hap, 3,27 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Tokat'ın Çamaltı köyünde çıkan yangın sonucunda bir ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Ağrı Valiliği İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, kasten yaralama suçundan aranan E.K isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Oyuncu Zafer Algöz'ün babası Cevdet Algöz, Burhaniye Devlet Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Burhaniye Koca Camisi'nde kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, Zafer Algöz'ün yanı sıra birçok sanatçı ve dostu katıldı.
Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı ve N.T, O.S, E.O, O.D, A.H. ve M.Ö'yü gözaltına aldı. Zanlılardan N.T, O.S. ve E.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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