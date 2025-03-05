Lüks otomobil kaza yaptı: Çift yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Lüks otomobil kaza yaptı: Çift yaşamını yitirdi

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Sakarya'da lüks otomobilin gişelere çarpması sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti, bebekleri ağır yaralı.

05.03.2025 10:21
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Lüks otomobil, otoyolda gişelere ok gibi saplandı: Karı-koca hayatını kaybetti

Sürücü hurdaya dönen otomobilde, doktor eşi ise hastanede yaşamını yitirdi, 5 günlük bebekleri ağır yaralandı

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, gişelerdeki beton bariyerlere ok gibi saplandı. Hurdaya dönen Mercedes marka otomobil içerisinde sürücü hayatını kaybetti, doktor karısı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 5 günlük bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Düzce istikametine doğru seyir halinde olan Selman Güngör idaresindeki 81 DY 180 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerce araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün eşi Yonca Haymana Güngör ise burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çiftin 5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu ve hastanedeki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Kadın hastalıkları bölümünde doktormuş

Öte yandan, hayatını kaybeden Yonca Haymana Güngör'ün, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lüks otomobil kaza yaptı: Çift yaşamını yitirdi - Son Dakika

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