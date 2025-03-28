Lüleburgaz'da 12 Kaçak Buzağı İtlaf Edildi

Lüleburgaz'da kaçak yolla getirilen 12 buzağı itlaf edildi

KIRKLARELİ - Kırklareli Lüleburgaz'da kayıt dışı olarak yakalanan 12 buzağı, hayvancılık sağlığını korumak amacıyla itlaf edildi. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvanların sebepsiz yere itlaf edildiği yönündeki paylaşımları yalanlayarak, bölgedeki sağlık önlemlerinin önemine dikkat çekti.

Kırklareli Lüleburgaz'da kayıt dışı olarak yakalanan 12 buzağı, jandarma tarafından yakalanarak Lüleburgaz İlçe Tarım Müdürlüğü personeline teslim edildi. Yakalanan buzağılar, bölgedeki hayvancılık sağlığını korumak amacıyla kesilip itlaf edildi.

Hayvanların kesildiği ana ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, hayvanların sağlık taramasının yapılmadığı ve bulaşıcı hastalık taşımadığı yönünde yorumlar yapıldı. Bu durum üzerine Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Son günlerde Lüleburgaz'da kayıt dışı olarak yakalanan 12 hayvana dair hayvan sahipleri tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Söz konusu hayvanların sebepsiz yere itlaf edildiği şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır" denildi.

Ayrıca, ari bölge ilan edilen Trakya Bölgesi'nde şap hastalığı gibi ciddi hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla, Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişinin yasaklandığı ve bu kuralların bölgedeki hayvancılık sağlığını korumak için titizlikle uygulandığı vurgulandı.