Lüleburgaz'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lüleburgaz'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı

Lüleburgaz\'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı
23.02.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Lüleburgaz'da hafif ticari araç köprü girişinde çukura girdi, sürücüsü ciddi yaralanmadı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, köprü girişinde çukura girerek bariyerlerin üzerine çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 15.30 sıralarında Büyükkarıştıran beldesi ile sanayi bölgesi arasında bir ilaç fabrikası yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç çukura girerek, köprü girişinde bariyerlerin üzerine çıktı. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Lüleburgaz, Kırklareli, İnceleme, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüleburgaz'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
20:38
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
19:01
Canlı anlatım: Fenerbahçe için stresli dakikalar Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Fenerbahçe için stresli dakikalar! Kırmızı kart çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 22:04:07. #7.12#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.