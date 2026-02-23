Lüleburgaz\'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, köprü girişinde çukura girerek bariyerlerin üzerine çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 15.30 sıralarında Büyükkarıştıran beldesi ile sanayi bölgesi arasında bir ilaç fabrikası yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç çukura girerek, köprü girişinde bariyerlerin üzerine çıktı. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ