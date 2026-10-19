Lüleburgaz\'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, şüpheli görüntülerle yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Lüleburgaz ilçesi Yılmaz Mahallesi Tulumba Caddesi'nde saat 15.20 sularında meydana gelen olayda, S.Ç. ile C.P. ve N.D. arasında yaşanan tartışmada silahla ateş edilmiş ve olay sırasında yoldan geçen A.B. ve N.D. yaralanmıştı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin kamera görüntüleri üzerinden yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli S.Ç. kısa sürede yakalandı. Şüphelinin üzerinde olayda kullanıldığı belirtilen tabanca da ele geçirildi.