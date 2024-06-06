Lüleburgaz'da Trafik Denetimi: 281 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Trafik Denetimi: 281 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kural hatası yapan ve evraklarında eksiklikleri tespit edilen 281 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

06.06.2024 09:44
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sürücülere yönelik polis tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçede trafik güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere cezai işlem uygulandı. Lüleburgaz ilçesinin birçok noktasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural hatası yapan ve evraklarında eksiklikleri görülen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde ihlali ve eksikliği tespit edilen 281 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lüleburgaz'da Trafik Denetimi: 281 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Trafik Denetimi: 281 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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