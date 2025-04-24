'Madem işkence görmedim, sanıkların telefonunda işkence fotoğraflarının ne işi var' - Son Dakika
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'Madem işkence görmedim, sanıkların telefonunda işkence fotoğraflarının ne işi var'

\'Madem işkence görmedim, sanıkların telefonunda işkence fotoğraflarının ne işi var\'

Antalya'da Vedat Kurt'u iş yerinde işkence yaparak depoya kilitleyen 4 sanığın yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye sunuldu. Kurt'un vücudundaki izlerin işkenceden kaynaklanıp kaynaklanmadığının saptanamadığı belirtildi. İşkenceye uğradığını belirten Vedat Kurt, işkenceye dair fotoğrafların ve video kayıtlarının sanıkların telefonlarında bulunduğunu ifade etti. 12 duruşma görülen dava henüz sonuçlanmadı.

24.04.2025 09:38
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ANTALYA'da Vedat Kurt'u (22) çalıştığı iş yerinde 3 gün işkence yapıp, depoya kilitlediği, dişlerini kırıp hamam böceği yedirdiği öne sürülen 4 sanığın yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, Kurt'un vücudundaki izlerin işkenceden kaynaklanıp kaynaklanmadığının saptanamadığı kaydedildi. Her şeyin ispatlı olduğunu belirten Vedat Kurt, "Madem işkence görmedim, işkence ile ilgili fotoğrafların, video kayıtlarının sanıkların telefonlarında ne işi var?" dedi.

Vedat Kurt, yaşadığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden, çalışmak için 2020 yılında Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine geldi. Burada yaklaşık 10 ay çalışan Kurt, iddiaya göre, maaşını eksik almaya başladı. Maaşını istediği patronundan her seferinde olumsuz dönüş alan Kurt, birikmiş alacağı 70 bin liraya karşılık iş yerindeki masada patronuna ait 15 bin lirayı alıp, İstanbul'a gitti. Vedat Kurt'a ulaşamayan iş yeri sahipleri, ailesine ulaştı. Bunun üzerine Kurt'un ağabeyleri, aldığı parayı geri götürmesini söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Antalya'ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim eden Vedat Kurt, iddiasına göre A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Kurt'un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak hamam böceği yedirildi. Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti. Depoda kilitli tuttukları Vedat Kurt'un durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, iddiaya göre yaralarının iyileşmesini bekledi. Aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren Kurt, şüphelilerin cep telefonundan kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları alarak kaçtı. Vedat Kurt, daha sonra şüphelilerden şikayetçi oldu.

12 DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında, sanık avukatları suçlamaları kabul etmedi. Kurt'un işkence görüp görmediğine yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlar mahkemeye sunuldu. Adli Tıp Kurumu'nun Vedat Kurt hakkında yaptığı değerlendirmede; vücudunda bazı yara izlerinin tespit edildiği ancak olayla ilgili doğrudan tıbbi belge bulunmadığı için bu izlerin işkenceden kaynaklanıp kaynaklanmadığının kesin tespitinin yapılamadığı kaydedildi.

YARA İZLERİNİN NE ZAMANA AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

12 duruşma görüldüğünü ve bir sonuç alınamadığını belirten Kurt, "5 yıldır bu işkence davası devam ediyor. Bana yapılan bu zulüm öyle sıradan bir suç değil. Ağzına hamam böceği penseyle koyulurken dişi kırılmış bir insanım. Adli Tıp Kurumu'na sevkim verilmişti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gittim, detaylı inceleme yapıldı ve olaydan sonra kalan yaralarıma bakıldı. Duruşmada tekrar İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildim. Yeni alınan adli tıp raporunda, bedenimde ciddi hasarlar ve yara izlerinin olduğu saptandı. Fakat bu izlerin ne zamana ait olduğuna karar verilemedi" diye konuştu.

Tüm delillerin ispatlı olduğunu belirten Vedat Kurt, "Madem işkence görmedim, işkence ile ilgili fotoğrafların, video kayıtlarının sanıkların telefonlarında ne işi var? Bunca delil ve mantıklı açıklama olmasına rağmen 12 duruşma oldu ama bir karar yok. Tek umudumuz adaletin var oluşuna inanmaktır. Adalet Bakanlığı'na ve ilgili birimlere çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Vedat Kurt, 3-sayfa, Antalya, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Madem işkence görmedim, sanıkların telefonunda işkence fotoğraflarının ne işi var' - Son Dakika

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