Maden Ocağındaki Göçükte Hayatını Kaybeden İşçi Uğurlandı

Bolu'nun Mengen ilçesindeki maden ocağında bir hafta önce meydana gelen göçükte hayatını kaybeden ve cansız bedenine dün ulaşılan 49 yaşındaki maden işçisi Muhammet Özkul, son yolculuğuna uğurlandı.

Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında, 17 Haziran sabahı saat 08.30 sıralarında genel kontrol amacıyla madene giren işçilerin bulunduğu alanda göçük yaşandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk yapılan çalışmalarda göçükte hayatını kaybeden işçi Muhammet Özkul'a (49) ulaşılamadı. Ocakta çıkan yangın ve biriken yoğun gazın uzman ekiplerce tahliye edilerek güvenli ortamın sağlanmasının ardından arama kurtarma faaliyeti hız kazandı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı uzman tahlisiye ekipleri, itfaiye ve AFAD personelinin hayatını kaybeden işçinin cenazesini göçük altından çıkarmak için başlattığı çalışamlar tamamlandı. Göçük altında kalan işçi Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde Muhammet Özkul'un cansız bedeni maden ocağından çıkartılarak Mengen İlçe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Muhammet Özkul'un cenazesi, bugün Mengen Gökçesu Merkez Camii'ne getirildi. Özkul, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mengen Gökçesu Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları arasında defnedildi.

Öte yandan, meydana gelen maden kazası ile ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden firma sahibi D.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. ve İ.Y. hakkında ev hapsi şartıyla adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheli ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - BOLU