Madrid'de 68 kişinin öldüğü kaza protestosunda polis göz yaşartıcı gaz kullandı - Son Dakika
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Madrid'de 68 kişinin öldüğü kaza protestosunda polis göz yaşartıcı gaz kullandı

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Madrid\'de 68 kişinin öldüğü kaza protestosunda polis göz yaşartıcı gaz kullandı
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İspanya'da Toledo yakınlarında 68 kişinin öldüğü tren kazasının ardından Madrid'de Ulaştırma Bakanlığı önünde toplanan yaklaşık 1500 kişi, Başbakan Sanchez hükümeti ve Bakan Puente'nin istifasını istedi. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında dün meydana gelen tren kazasının ardından başkent Madrid'de Ulaştırma Bakanlığı önünde düzenlenen protesto gösterisinde Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin istifası talep edilirken, polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

İspanya'da Toledo yakınlarında dün meydana gelen ve Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazada 68 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, facianın ardından hükümete yönelik tepkiler büyüyor. Ölümcül tren kazasının ardından yaklaşık bin 500 kişi başkent Madrid'de protesto gösterisi düzenledi. Ulaştırma Bakanlığı önünde toplanan göstericiler kazadan sorumlu tutukları Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin istifasını talep etti.

Gösteride bazı protestocuların polis kordonuna doğru yığılmasıyla gerginlik çıktı. Çevik kuvvet ekipleri göstericilere müdahalede bulunurken kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kaynak: İHA
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