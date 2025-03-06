Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı

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Mersin'in Toroslar ilçesinde vatandaşlar bir evden gelen kötü kokuyu ekiplere ihbar etti. Ekipler, evde çok miktarda atıkla karşılaştı. Yaşlı kadına ait evden toplanan 10 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı.

06.03.2025 19:32  Güncelleme: 19:52
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Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi sakinleri, müstakil bir evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle ilçe belediyesine başvurdu.

Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı

10 TON ÇÖP TOPLANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atıkla karşılaştı. Yaşlı kadına ait evden toplanan 10 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı. Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı

YAŞLI KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

Bu arada, ev sahibi yaşlı kadın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bakım ve koruma altına alındı. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Toroslar'ı kentin en temiz ilçesi yapmak için çalıştıklarını ifade etti.

Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı
Kaynak: AA

Toroslar, Belediye, 3-sayfa, Mersin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mert çelik:
    bugün dilenen emekli gördük,çay ocagına gelıp gecınemedıgını soyleyerek para ıstedı 26 9 Yanıtla
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