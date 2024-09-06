14 Yaşındaki Sürücü 3 Aracın Hurdaya Dönüşmesine Neden Oldu - Son Dakika
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14 Yaşındaki Sürücü 3 Aracın Hurdaya Dönüşmesine Neden Oldu

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Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil seyir halindeki bir başka araca çarptıktan sonra kaldırımda park halinde bulunan 2 otomobili de hurdaya çevirerek durabildi. Kazada bir kişi yaralanırken, kaza yapan 14 yaşındaki otomobil sürücüsünün araç sahibi olan annesine 12 bin 977 TL ceza uygulandı.

06.09.2024 12:15
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Mahalleyi birbirine kattı: 14 yaşındaki otomobil sürücüsü 3 aracı hurdaya çevirdi

1 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsünün annesine 12 bin 977 TL ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil seyir halindeki bir başka araca çarptıktan sonra kaldırımda park halinde bulunan 2 otomobili de hurdaya çevirerek durabildi. Kazada bir kişi yaralanırken, kaza yapan 14 yaşındaki otomobil sürücüsünün araç sahibi olan annesine 12 bin 977 TL ceza uygulandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. 8503 sokakta seyir halindeki Batu G.'nin kullandığı 06 ACU 278 plakalı otomobil, seyir halindeki Gülsüm Gülçin A.'nın kullandığı 06 CKP 754 plakalı otomobile çarptı. Süratli olduğu öğrenilen 06 ACU 278 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırımda park halindeki 07 ADU 666 plakalı otomobile, bu otomobilde yine kazanın şiddetiyle savrularak yanında park halinde bulunan 33 VZ 726 plakalı otomobile çarptı.

Anneye 12 bin 977 TL ceza

4 aracın karıştığı 3 tanesinin hurdaya döndüğü kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Gülsüm Gülçin A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan sürücü belgesi olmaksızın araç kullanan ve kazaya neden olan 14 yaşındaki sürücü Batu G.'nin kullandığı aracın sahibi olan annesine trafik ekipleri tarafından 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.

14 Yaşındaki Sürücü 3 Aracın Hurdaya Dönüşmesine Neden Oldu
Kaynak: İHA

Otomobil, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 Yaşındaki Sürücü 3 Aracın Hurdaya Dönüşmesine Neden Oldu - Son Dakika

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