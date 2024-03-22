Mahkeme Kararına Rağmen Vatandaşlar Yol Kenarı Otoparklarına Para Ödüyor

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Mahkeme kararına rağmen vatandaş yıllardır zoraki ödüyor

Yol kenarı otoparklarından para alınması kararını mahkeme yıllar önce iptal etti ama Eskişehir'de vatandaşlar ödemeye devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen otopark davasında zaman aşımından beraat etti

Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener: "Karara bir gün dahi uymadılar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de mahkeme kararına uymayarak yol kenarı otoparklarından para alınması nedeniyle görevi kötüye kullanma suçundan hakkında dava açılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in davası zaman aşımından düştü.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Birsen, 2012 yılında evinin bulunduğu Sakarya Caddesi'nin otopark olarak kullanılması kararının iptali talebi ile idare mahkemesine dava açtı. Açılan davada mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi. UKOME'nin mevzuata göre mahkeme kararını uygulaması gerekiyordu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen başkanlığındaki UKOME kararı ile Sakarya 1 Caddesi'nin otopark olarak kullanılması kararı iptal edildi. Ancak bir gün sonra tekrar toplanan UKOME, yeniden caddenin otopark olmasını kararlaştırdı. Ekrem Birsen, yapılanın yargı kararını uygulamamak anlamına geleceği gerekçesiyle duyurusunda bulundu. Bunun üzerine açılan davada Büyükerşen, Yakup Çolak, Mahmut Korhan Koyuncu, Selattin Arpacı, Ümit Güney, Soner Özkan, Nedret Coşkun, Ali Bircan Süzen, Erkan Kırcı, Remziye Eser, Niyazi Solak, Mithat Arslan, Ahmet Kahraman beraat etti. Beraat kararını Ekrem Birsen'in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, "Yargı Kararını Fiilen İşlevsiz Kılmak Suretiyle" suçun işlendiği gerekçesiyle üst mahkemeye taşıdı. Yargıtay'a giden dosya hakkında, "yürütmenin durdurulmasına konu kararı iptal ettikten sonra aynı konuda karar almak suretiyle anılan yargı kararını fiilen işlevsiz kılmak suretiyle atılı suçu işledikleri" gerekçesi ile beraat kararının bozulmasına oy birliği ile karar verildi. Dosya, yeniden görülmesi için 4. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyeti, görülen son duruşmada ise dosyanın zaman aşımına uğraması nedeniyle dosyanın düşmesine karar verdi.

"Biz artık kamu vicdanına bırakıyoruz"

Dava hakkında konuşan Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, yaşanan süreç ve gelişmeler hakkında şunları söyledi:

"Bugün bu davanın son duruşması yapıldı. ve sanıklar beraat etti. Yılmaz Büyükerşen ve bürokratları, 12 yıllık bir yargılamadan sonra zaman aşımı nedeniyle beraat ettiler. Bildiğiniz gibi yol kenarı otoparkının iptali ve vatandaşların bu yönde artık ödeme yapmamasıyla ilgili bir karar vermişti İdare Mahkemesi. Yılmaz Büyükerşen ve bürokratları bir gün saat 11.30'da toplanıp bu kararı uygulama yönünde karar aldılar. Ertesi günü saat 11.30'da toplanıp kararın uygulanmasına fiilen olanaksız hale getirerek caddeyi tekrar otopark olarak ilan ettiler. 2012 yılında şikayet ettik, 2024 yılı içindeyiz. Geldiğimiz yılda artık yargılama hala devam ettiği için Yargıtay'ın 'görevi kötüye kullanma nedeniyle suçlular. Buna karşın beraat kararı verilemez' demesine rağmen bu kimseler hakkındaki dava düştü. Uzun yargılama nedeniyle davanın düşmüş olması ve vatandaşların geçtiğimiz bu yıllarda otopark nedeniyle para ödüyor olmuş olmasını biz artık kamu vicdanına bırakıyoruz."

"Karar bir gün dahi uygulanmadı"

Bölge İdare Mahkemesinin cadde otoparkını iptal etme kararına bir gün dahi uyulmadığına dikkat çeken Gücüyener, "Eskişehir'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'in açtığı davayla biz bugünkü duruma gelmiştik. Yol kenarı otoparkı iptal edilmişti. Ama karar bir gün dahi uygulanmadı. Kararı uygulamayanlar bunun karşılığında bir ceza da görmediler. İçinde bulunduğumuz durum bu. Vatandaşlar hala ödeme yapmaya devam ediyorlar. ve haktan, hukuktan, adaletten bahseden insanlar zaman aşımı nedeniyle cezasız kalırken, bununla ilgili topluma herhangi bir hesap verme zorunluluğu da hissetmiyorlar.