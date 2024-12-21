Mahkemenin Özlem Gürses kararına Özgür Özel'den ilk tepki - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mahkemenin Özlem Gürses kararına Özgür Özel'den ilk tepki

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verilmesine tepki göstererek ''Mahkemenin bir devrik cümleden, bu kararı vermesi sadece bir kadın gazeteciye sırf gerilim ve kutuplaşma uğruna zulmetmenin ötesinde, hak ihlalleri ve basına baskılar noktasında ülkemizi tüm dünyaya bir kez daha rezil etmektir'' ifadelerini kullandı.

21.12.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" sözleri üzerine gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki göstererek "Mahkemenin bir devrik cümleden, bu kararı vermesi sadece bir kadın gazeteciye sırf gerilim ve kutuplaşma uğruna zulmetmenin ötesinde, hak ihlalleri ve basına baskılar noktasında ülkemizi tüm dünyaya bir kez daha rezil etmektir. Bunu da yaptınız Türkiye'ye. YAZIKLAR OLSUN!!!" ifadelerini kullandı.

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gazeteci Özlem Gürses'in gözaltı kararı ve ödül almak için gittiği Ankara'da tutulup İstanbul'a getirilişi yeterince ayıplı bir durumdu. Şimdi de ev hapsi… Tam bir akıl, vicdan ve hukuk tutulması. Mahkemenin bir devrik cümleden, bu kararı vermesi sadece bir kadın gazeteciye sırf gerilim ve kutuplaşma uğruna zulmetmenin ötesinde, hak ihlalleri ve basına baskılar noktasında ülkemizi tüm dünyaya bir kez daha rezil etmektir. Bunu da yaptınız Türkiye'ye. YAZIKLAR OLSUN!!!"

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Beşar Esad'ın devrilmesinden önce ve sonrasında değişen Suriye haritasını değerlendirirken "Gördüğünüz üzere, IŞİD yapısı; yani TSK-SMO, Kürtler'in kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük kazanımlar elde etmiş." demiş, Gürses'in bu ifadeleri tepki çekmişti.

Gürses, gözaltına alınması sonrası emniyette verdiği ifadede "Dil sürçmesi oldu. Bilinçli şekilde kullanılmış bir ifade değil" diyerek kendini savundu.

Mahkemenin Özlem Gürses kararına Özgür Özel\'den ilk tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Gürses, Özgür Özel, Politika, Ev hapsi, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahkemenin Özlem Gürses kararına Özgür Özel'den ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • yavuz d:
    yani laik kafalarin ulkeye gram faydalarinin olmadigini biliyordum da bu kadar mi dusmansiniz ya vaktiyle fincanci da tsk kimyasal ilac kullaniior dediginde o pkk sevici kadini desteklemisti, 64 4 Yanıtla
  • onur kılıç:
    asıl bizi dünyaya rezil eden bu kadını savunmaktır. ne demek şerefli askerimizi işidle PKK ile kıyaslamak. 59 3 Yanıtla
  • Serkan Kakil:
    "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" şimdi burada Tsk yı IŞİD yapısına benzetmek .. devrik bir cumlemi !!!!!!! 50 3 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Bu memleketin en büyük düşmanı şüphesiz chp. Nerede bu ülkeyi aşağılayan,küçümseyen, bölmeye çalışan, ülkenin zararına hateket eden varsa arkasında hiç kuşkusuz,tereddütsüz göz göre,göre göstere ,göstere chp çıkıyor . Ben siyasi görüşe sahip değilim. Ama bu kadarıda olmazki be kardeşim. Sonrada diyorlar iktidar partisinin seçmeni şöyle böyle. Ayıptır ya. Ben görmedim bu zaman kadar chp nin bir kere vatan sevdalısı olduğunu. 51 2 Yanıtla
  • Ahmet Çelik:
    devrik cumlemi senin vatan evlatlarına işid diyor sen devrik cümle diyorsun yazıklar olsun size???????????? 41 2 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Yalakalık yaparak yaptığınız siyaset gazetecilik kaybettiğiniz şerefe değmez.TSK bizim için şereftir;davamızın geleceği birliktedir. 37 3 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    Cühape pkkñın koruyuculuğuna kendini adamış, devletin beka sorunu haline gelmiş bir terör aparatı olarak kullanilıyor çapsız ve vizyonsuz idareciler tarafından maalesef... 29 2 Yanıtla
  • harun 8071:
    imamo dan talimat mı geldi. Ben tepki gösterdim sende göster diye? 29 1 Yanıtla
  • Omer1456!:
    Geç kaldın.. 25 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Cezası Büyük 19 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
21:46 Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu
21:08 Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye’de bakan oldu Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
20:59 Teröristbaşı Mazlum Kobani’den Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
20:46 İstanbul’da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 23:22:44. #1.13#
SON DAKİKA: Mahkemenin Özlem Gürses kararına Özgür Özel'den ilk tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.