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Bir başka mide bulandıran görüntü daha! Bu kez Antalya\'dan...

Trafikte makas atan maganda gözaltında

ANKARA - Trafikte seyir halinde iken aracı ile makas attığını sosyal medya hesaplarından paylaşan kişi Ankara polisinden kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri söz konusu videodan yola çıkarak yürüttükleri çalışmalar neticesinde, trafik güvenliğini tehlikeye sokarak (makas atarak ilerleyen) ve bu anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşım yapan şahsın A.Y.A. olduğu tespit etti.

Aracı takibe alan görevliler, 15.09.2024 günü şüphelinin içinde bulunduğu aracı Eskişehir yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdu. Ekipler şüpheli A.Y.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın 100 ceza puanını doldurması üzerine sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edilmiş ayrıca sürücü psiko teknik değerlendirmeye tabi tutulacak.

Şüphelinin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.