Makas Atan Sürücüye 11 Bin Lira Cezalı İşlem

TEM Otoyolu Avcılar mevkiinde aracıyla makaslar atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücüye toplam 11 bin 253 lira para cezası kesilirken hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta TEM Otoyolu Avcılar Ispartakule mevkiinde yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracıyla makaslar atarak trafiğe tehlikeye düşüren sürücü, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Sürücü E.İ.'ye polis tarafından makas atmak, takip mesafesini korumamak, ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 11 bin 253 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücü E.İ. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için adli işlem başlatıldığı da öğrenildi. - İSTANBUL